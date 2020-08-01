Кулеба рассказал, на какие уступки готова идти Украина ради деоккупации Донбасса

1 августа, 2020, 12:15

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал компромиссы, на которые готова идти Украина ради возвращения контроля над оккупированными районами Донбасса

Об этом сообщает "Главком" .

"Первое - полный контроль за границей Украины. Второе - статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации и отсутствия каких-либо прав вето на общенациональные решения", - сказал Кулеба.

Также глава МИД напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружения боевиков.

"То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены. А они могут себя называть хоть "Нацгвардия", хоть "милиция", хоть "полиция" или "внутренние войска". О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях в процессе деоккупации, надо договариваться ", - отметил Кулеба.

Напомним, 31 июля Дмитрий Кулеба назвал главное условие проведения нормандской встречи.

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