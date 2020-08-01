 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКак в фантастическом кино. В Кирилловке увидели "небесное" цунами

Как в фантастическом кино. В Кирилловке увидели "небесное" цунами

На известном азовском курорте Кирилловка отдыхающие смогли снять на фото и видео редкое природное явление, известное как "грозовой воротник", или "небесное цунами"

Об этом нетипичном для Украины событии передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Запорожья.

Такой грозовой воротник в длину иногда может достигать тысячи километров, а в высоту - до двух километров.

Читайте также: Коронакризис дал фору внутреннему туризму, но этого может быть недостаточно. Экспертный опрос

Зачастую бывает, что такие облака находятся на высоте всего 100-200 метров над землей.

При этом похожи на огромную змею, облака летят со средней скоростью 50-60 километров в час.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2020 суббота

больше новостей

1 августа, 2020 суббота

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать