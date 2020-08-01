Как в фантастическом кино. В Кирилловке увидели "небесное" цунами

1 августа, 2020, 19:45

На известном азовском курорте Кирилловка отдыхающие смогли снять на фото и видео редкое природное явление, известное как "грозовой воротник", или "небесное цунами"

Об этом нетипичном для Украины событии передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Запорожья.

Такой грозовой воротник в длину иногда может достигать тысячи километров, а в высоту - до двух километров.

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Зачастую бывает, что такие облака находятся на высоте всего 100-200 метров над землей.

При этом похожи на огромную змею, облака летят со средней скоростью 50-60 километров в час.

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