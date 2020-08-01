Главному политтехнологу белорусской оппозиции дали 2 месяца ареста. СМИ пишут о его жене из США и американском диппаспорте

1 августа, 2020, 15:26

Политтехнолог Виталий Шкляров арестован властями Беларуси на 2 месяца

Об этом сегодня, 1 августа 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на литовского общественного вещателя LRT.

Такую же информацию приводят и белорусские независимые ресурсы.

По словам его адвоката Антона Гашинского, обвинения Шклярову пока не предъявлены, на это у следствия есть 10 дней (начиная с 31 июля). На данный момент он является подозреваемым по делу о популярном видеоблогере Сергее Тихановском, не допущенном к регистрации кандидатом в президенты. Защита намерена обжаловать задержание Шклярова.

Как передает портал TUT.by, Шкляров является подозреваемым по делу против Тихановского (его обвиняют по четырем статьям, включая часть 1 статьи 342 - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" Уголовного кодекса Беларуси). Сначала Шклярова задержали на 72 часа по ст. 108 УПК.

Адвокат Шклярова заявил, что будет подавать апелляцию против задержания своего клиента в суде.

"Семья Виталия очень переживает и надеется, что эта ошибка будет исправлена ​​в ближайшее время", - сказал Гашинский.

TUT.by пишет, что жена Шклярова - гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. По данным источника, знакомого с ситуацией, Шкляров имеет американский паспорт. Таким образом, дипломатические круги сейчас вовлечены до выяснения обстоятельств и причин его задержания.

Государственные СМИ республики перед этим сообщали, что Виталий Шкляров был ведущим консультантом Тихановского и мобилизовывал вокруг него протестный электорат.

Сам Шкляров не подтверждал, однако не опровергал эти сведения. При этом в последнее время он постоянно выступал в медиа в поддержку белорусской оппозиции и, в частности, Тихановского.

Справка

Виталий Шкляров, как и Сергей Тихановский, родился в городе Гомеле (Беларусь).

Учился на политолога в Германии. Сделал карьеру на Западе.

Был задействован в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса. Консультировал российскую оппозицию и демократические силы Грузии.