Главному политтехнологу белорусской оппозиции дали 2 месяца ареста. СМИ пишут о его жене из США и американском диппаспорте
Об этом сегодня, 1 августа 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на литовского общественного вещателя LRT.
Такую же информацию приводят и белорусские независимые ресурсы.
По словам его адвоката Антона Гашинского, обвинения Шклярову пока не предъявлены, на это у следствия есть 10 дней (начиная с 31 июля). На данный момент он является подозреваемым по делу о популярном видеоблогере Сергее Тихановском, не допущенном к регистрации кандидатом в президенты. Защита намерена обжаловать задержание Шклярова.
Как передает портал TUT.by, Шкляров является подозреваемым по делу против Тихановского (его обвиняют по четырем статьям, включая часть 1 статьи 342 - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" Уголовного кодекса Беларуси). Сначала Шклярова задержали на 72 часа по ст. 108 УПК.
Адвокат Шклярова заявил, что будет подавать апелляцию против задержания своего клиента в суде.
"Семья Виталия очень переживает и надеется, что эта ошибка будет исправлена в ближайшее время", - сказал Гашинский.
TUT.by пишет, что жена Шклярова - гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. По данным источника, знакомого с ситуацией, Шкляров имеет американский паспорт. Таким образом, дипломатические круги сейчас вовлечены до выяснения обстоятельств и причин его задержания.
Государственные СМИ республики перед этим сообщали, что Виталий Шкляров был ведущим консультантом Тихановского и мобилизовывал вокруг него протестный электорат.
Сам Шкляров не подтверждал, однако не опровергал эти сведения. При этом в последнее время он постоянно выступал в медиа в поддержку белорусской оппозиции и, в частности, Тихановского.
Справка
Виталий Шкляров, как и Сергей Тихановский, родился в городе Гомеле (Беларусь).
Учился на политолога в Германии. Сделал карьеру на Западе.
Был задействован в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса. Консультировал российскую оппозицию и демократические силы Грузии.
- Политтехнолог был задержан 29 июля.
- Голосование на очередных выборах президента Беларуси назначено на следующее воскресенье, 9 июля.
- Основную конкуренцию действующему президенту Александру Лукашенко, который бессменно руководит Республикой Беларусь последние 26 лет, составляет Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского. Ее к выборам допустили. Она обещает в случае победы провести свободные и честные президентские выборы.
- Сейчас Тихановская собирает в Беларуси гигантские митинги .
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