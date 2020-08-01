Ежегодный фестиваль "Колокола Лемковщины" пройдет на Тернопольщине онлайн

1 августа, 2020, 14:54

На территории фестиваля в урочище "Бичова" на Монастырищине находятся только представители лемковского сообщества, артисты, специалисты по видео и фотосъемке

Об этом сообщает издание "За Збручем".

Международный фестиваль "Колокола Лемковщины" проводят на Тернопольщине 21-й год подряд. В прошлом году на мероприятии выступили около тысячи артистов, рассказал организатор действа Александр Венгринович. Фестиваль призван популяризировать лемковскую культуру.

"Из-за пандемии коронавируса нет возможности провести фестиваль в традиционном формате. Фестиваль состоится, но в новом формате - онлайн. Следовательно, в период мероприятия на территории фестиваля будет разрешено личное присутствие только определенных категорий лиц, в частности, артистов, специалистов по видео- и фотосъемки, некоторых представителей лемковского сообщества. Чтобы почувствовать неповторимый дух фестиваля, эмоции и лемковский дух, можно посетить фестиваль в онлайне".

Фестиваль "Колокола Лемковщины" продлится 1-2 августа. Организаторы просят его ценителей учитывать эпидемию коронавируса - оставаться дома и участвовать в фестивале онлайн.