31 июля на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен объявленный режим прекращения огня. Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
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