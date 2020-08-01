31 июля на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня

1 августа, 2020, 07:26

31 июля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен объявленный режим прекращения огня. Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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