 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский поддержал альтернативный государственному проект мемориала в Бабьем Яру при участии Хржановского, - Вятрович

Зеленский поддержал альтернативный государственному проект мемориала в Бабьем Яру при участии Хржановского, - Вятрович


фото: Слово і Діло
Бывший глава Института национальной памяти, нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович, заявил, что Владимир Зеленский поддержал альтернативный государственному проект мемориализации Бабьего Яра

Об этом написал нврдеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский поддержал альтернативный (тот самый - скандальный) к государственному проект мемориализации Бабьего Яра. Такое впечатление, что он вообще пытается в Украине строить какую-то альтернативу украинскому государству", - отметил Вятрович.

Читайте также: Мемориал "Бабий Яр": Ермак возглавит группу по координации строительства

В комментариях к сообщению Вятрович уточнил, что Зеленский поддержал проект мемориализации с участием россиянина Ильи Хржановского.

Читайте также: Скандальный российский режиссер Хржановский заявил, что не уйдет с должности художественного руководителя центра "Бабий Яр"

"Многие украинйы носят высокое звание"Праведника народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в Холокосте. Создание мемориала - очень важное для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако, мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям ", - заявил Зеленский во время онлайн-встречи с членами наблюдательного совета фонда мемориал Холокоста "Бабий Яр".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать