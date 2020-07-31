Зеленский поддержал альтернативный государственному проект мемориала в Бабьем Яру при участии Хржановского, - Вятрович

31 июля, 2020, 13:32

Об этом написал нврдеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский поддержал альтернативный (тот самый - скандальный) к государственному проект мемориализации Бабьего Яра. Такое впечатление, что он вообще пытается в Украине строить какую-то альтернативу украинскому государству", - отметил Вятрович.

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В комментариях к сообщению Вятрович уточнил, что Зеленский поддержал проект мемориализации с участием россиянина Ильи Хржановского.

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"Многие украинйы носят высокое звание"Праведника народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в Холокосте. Создание мемориала - очень важное для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако, мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям ", - заявил Зеленский во время онлайн-встречи с членами наблюдательного совета фонда мемориал Холокоста "Бабий Яр".

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