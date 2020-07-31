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Espreso.tvОбществоЗатонувший танкер Delfi: у места происшествия нашли мертвого дельфина

Затонувший танкер Delfi: у места происшествия нашли мертвого дельфина


фото: facebook.com/DeiOdesa
У затонувшего танкера Delfi обнаружили мертвого дельфина

Об этом сообщает Государственная экоинспекция в Одесской области.

При осмотре животного механических повреждений не обнаружили, причину смерти установит "Украинский научный центр экологии моря"

По данным издания "Думская" , погибшего дельфина отдыхающие нашли неподалеку затонувшего танкера, который регулярно загрязняет море нефтепродуктами.

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