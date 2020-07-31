Затонувший танкер Delfi: у места происшествия нашли мертвого дельфина
31 июля, 2020, 17:24
У затонувшего танкера Delfi обнаружили мертвого дельфина
Об этом сообщает Государственная экоинспекция в Одесской области.
При осмотре животного механических повреждений не обнаружили, причину смерти установит "Украинский научный центр экологии моря"
По данным издания "Думская" , погибшего дельфина отдыхающие нашли неподалеку затонувшего танкера, который регулярно загрязняет море нефтепродуктами.
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