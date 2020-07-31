Вспышка COVID-19 в ВСУ: за сутки подтвердили 34 новых случая заражения

31 июля, 2020, 14:35

За последние сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусной болезнью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное

Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"По состоянию на 10:00 31 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 189 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, 762 военный госпиталь города Белая Церковь - 2 военнослужащих, Черниговская городская больница №2 - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 3 работника ВСУ, Львовская область - 8 военнослужащих, Одесская область - 1 военнослужащий, Харьковская область - 1 военнослужащий, Ривненская область - 1 военнослужащий, Ивано -Франковская область - 3 военнослужащих, Сумская область - 2 военнослужащих, Хмельницкая область - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели - 616 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 538 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 57 человек.

По состоянию на утро 31 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1 090 человек.

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