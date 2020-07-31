Все в руках российской стороны, - Кулеба о "нормандской" встрече

31 июля, 2020, 11:29

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал главное условие проведения нормандской встречи

Об этом он рассказал на брифинге, передает " РБК-Украина ".

"Все в руках российской стороны. Если Россия так же будет придерживаться того, о чем договорились", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией.

Министр добавил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но Украина не будет останавливаться.

Напомним, вице-премьер министр Украины Алексей Резников заявил, что если Украина в 2020 году не сможет выйти на реализацию Минских соглашений, она предложит лидерам стран " нормандского формата " поддержать их модернизацию.

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