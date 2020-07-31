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Espreso.tvОбществоВо Львове из-за коронавируса закрывают два детсада

Во Львове из-за коронавируса закрывают два детсада


фото: ukrinform
У работников двух детских садов Львова обнаружили коронавирус

В одном из детзаведений образовательный процесс уже приостановили от среды, другой закрывают с 3 августа, сообщили "Еспресо.Захид" в пресс-службе Львовского горсовета.

"Со среды мы приостановили образовательный процесс в детском саду №12 на ул. О. Довбуша, поскольку у воспитателя подтвердился положительный ПЦР-анализ. Также поднялась температура у помощника воспитателя. Этот садик будет закрытым в течение 14 дней, до 11 августа включительно", - пояснила начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.

По ее словам, кроме того, с понедельника закрывают садик №92 (ул. Карпатская). "В этом учебном заведении обнаружили COVID-19 у психолога, поэтому здесь образовательный процесс будет приостановлен с 3 по 16 августа включительно", - рассказала Зоряна Довганык.

Добавим, что все работники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны на протяжении двух недель находиться на самоизоляции.

  • Отметим, после ослабления карантина детские сады Львова заработали с 17 июля.
  • Напомним также, что за минувшие сутки на Львовщине еще у 147 человек обнаружили коронавирус.

 

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