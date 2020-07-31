Во Львове восстановили уникальную часовню XVI в., возле которой правил "король" нищих

31 июля, 2020, 13:28

Процесс получения разрешений и согласований от Министерства культуры длился около трех лет. И сейчас единственное во Львове сакральное сооружение подобного типа - Сикстивская часовня, заняла свое почетное место между Львовской политехникой и органным залом (костел Марии Магдалины) на улице Степана Бандеры

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту "Эспрессо-Запад" начальник управления охраны исторической среды Львовского городского совета Лилия Онищенко-Швец.

"Реставрация началась в 2019 году. Но именно она была не самым сложным этапом. Труднее всего было получить один из элементов композиции - часть из рельефами часовни. Она была на сохранении в Национальном музее и имела регистрационный номер как экспонат. И чтобы ее удалить, нужно было разрешение Министерства культуры. Здесь во Львове мы были единодушны, постоянно обращались в Минкульт и из горсовета, и из музея. Но ответа долго не было. Мы уже даже потеряли надежду и были готовы установить аутентичные части и просто куб вместо рельефов. И довольно неожиданно, в конце получили разрешение", - сообщила чиновница.

Часовня была создана по заказу собственника этого участка города богатого шляхтича Эразма Сикста около 1580 г. и установлена на высоком столбе на грани его земли. На двух гранях были рельефы. Один из них: Иисуса на кресте, со стоячими возле него Богородицей и апостолом Иоанном, на другой - фигура святого в монашеской сутане с распятием в руках. Вероятнее всего - это изображение Св. Франциска Ассизского. Верхушку столба Сикстов венчал крест и четыре обелиска.

Часовня была повреждена в 1939 году и окончательно демонтирована с приходом советской власти. И основные ее элементы и сам столб-постамент, к счастью, были сохранены.

"До 2020 г. о ней напоминал только квадратный столб в ограде, а каменный блок с рельефами "грустил" во дворе Львовского национального музея, и он любезно согласился отдать нам. Верхняя плита служила цветником в соседнем дворе. Теперь все есть вместе, отреставрированное и напоминает о старых временах и известном представителе семьи - львовского ученого мужа и советника магистрата Эразма Сикста (умер в 1635 г.), который и был основателем часовни ", - написала на своей странице в Фейсбук Лилия Онищенко-Швец .

Также она рассказала, что реставрационные работы были проведены на средства польского Instytut Polonika. А непосредственно восстановление элементов композиции осуществляла общая украино-польская группа специалистов.

"Проект был осуществлен благодаря средствам Instytut Polonika. В 2018 и 2019 годах он взялся за сохранение одного из древнейших исторических зданий в городском пространстве Львова - Сикстивской часовни, расположенной на бывшей улице Сикстуская (ныне Дорошенко). Расположенная там часовня была построена в 1580 году как часть имения семьи Сикст и, вероятно, служила границей или памяткой о важном событии ", - написала об этом представительница польской стороны Аня Кудзя.

Кроме территориального и сакрального значение, эта часовня имела и очень неожиданный контекст. В этом месте собирались львовские просители и здесь постоянно сидел их главарь - король нищих, который, кстати, был должностным лицом в мэрии.

"Нищие селились преимущественно в районе нынешней улицы Киевской," на Байках ". У костела Марии Магдалины (нынешний органный зал) они собирались для совещаний. Здесь под колонной часовни Мук Господних (собственно, часовни Сикста) сидел глава цеха, которого звали "Трясиголова" . Выбирали его нищие общим голосованием цеховиков. Он имел обязанность обеспечивать порядок среди "своих", а "чужих" просителей выгонять из города. Докладывал также в магистрат об увиденных нищими преступлениях, за что даже получал официальную зарплату ", - говорится в статьи львовского историка Богдана Билана.

Лилия Онищенко также сообщила, что восстановленная достопримечательность, скорее всего, будет передана на баланс Львовской политехники, несмотря на то, что сама ограда, элементом которой является часовня, принадлежит этому вузу.