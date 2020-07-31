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Espreso.tvОбществоВо Львове установили скульптуру, возвеличивающую труд селянина

Во Львове установили скульптуру, возвеличивающую труд селянина

6-метровую инсталляцию "Руки селянина" воздвигли возле крупнейшего в Западной Украине рынка сельскохозяйственной продукции, где продают свои товары немало мелких и средних фермеров

Об особенностях скульптуры "Еспресо.Захид" рассказал директор рынка "Шувар" Иван Федишин.

"Сейчас идет реконструкция прилегающей к рынку улицы, и у нас возникла идея установить эту инсталляцию. Она, по замыслу, должна символизировала руки крестьянина, который ухаживает за ростками растения. В данном случае - помидора, хотя композиция достаточно абстрактная, и каждый может представить себе что-то свое. Главное, чего мы хотим достичь этим - это выразить уважение и поддержку мелким фермерам со всей Украины, которые выращивают продукцию и составляют значительную часть не только наших предпринимателей, но и производителей в целом государстве", - отметил предприниматель.

Идея и проект этой инсталляции принадлежит команде рынка, а исполнителем стала международная арт-платформа "Дивина".

Высота скульптуры 6 метров. Она изготовлена из металла и покрыта специальной светоотражающей краской так, что ночью при свете фар будет интересно подсвечиваться.

Напомним, что ремонт улицы Хуторивка, к которой примыкает рынок, начался еще в январе этого года. Сейчас уже открыта первая часть, а окончательно завершить его планируют к сентябрю 2020 года.

 

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