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Espreso.tvОбществоВо Львове появились кормушки для бездомных кошек

Во Львове появились кормушки для бездомных кошек

Планируют установить около ста "котовушек"

Котовушка - это конструкция, созданная для удобного кормления кошек. Устанавливает эти кормушки ЛКП "Лев". За ними будут ухаживать волонтеры, передает "Еспресо.Захид".

"Возникла идея сделать такую конструкцию, где будет информативная табличка, на которой будет указано, что коты защищены решением городского совета, и это будет постоянным местом, куда люди могут прийти и покормить кошек", - пояснил Дивись.инфо исполняющий обязанности директора ЛКП "Лев" Андрей Пинчук.

Администратор Львовского коммунального предприятия Ирина Шевченко добавила, что за котовушками легко ухаживать. "Мисочки легко снимаются, их важно мыть ежедневно после кормления, на их месте оставлять одноразовые сосуды с водичкой, а также корм для кошек, конструкция очень легкая в обслуживании", - отметила она.

Уже установили 10 котовушек, которые можно найти во Франковском и Шевченковском районах города.

Стоимость конструкции составляет полторы тысячи гривен. Сейчас для Львова их изготовили 20, все за средства благотворителей. В будущем планируется установить около 100 котовушек у тех домов, где есть котики.

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