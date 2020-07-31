Владимир останется Волынским. У депутатов не хватило голосов для переименования города

31 июля, 2020, 21:17

Проект решения о переименовании Владимир-Волынский не набрал нужного количества голосов

Об этом шла речь 31 июля во время очередной сессии городского совета, пишет "Буг" .

Предложение отбросить часть "Волынский" от названия древнего города выдвинул народный депутат Украины Игорь Гузь.

Городской совет инициировал процедуру переименования Владимира-Волынского и вынес соответствующий проект решения на рассмотрение депутатов на сессию.

Поэтому Владимиру-Волынскому хотели вернуть старое название Владимир, забрав "Волынский". Былоа и другое предложение от депутата городского совета Ярослава Жука - переименовать княжеский город на Ладомир. Мол, именно это название было первоначальным.

Депутат Руслан Мороз высказался иронически. И заметил, что вообще не понимает зачем городу новое название.

"Закрепить название и не возвращаться. Владимир, Владимир-Волынский, Ладомир. Давайте назовем Владимир Александрович. Потом еще кто-то придет. Переназовем. Будет у нас юморной город", - сказал он.

Депутат Ярослав Жук убежден, что рассмотрение вопроса пока не ко времени. Ведь во время переименовывания населенного пункта необходимо проводить референдум и узнавать мнение большинства жителей. А сейчас идет карантин. И действуют определенные ограничения, которые запрещают это делать.

Однако при этом городской избранник предложил закрепить за Владимиром-Волынским его первоначальное название Ладомир.

Голосов депутатов "за" не хватило, чтобы поддержать проекты решений о переименовании города. Ни один проект о переименовании не был принят.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb