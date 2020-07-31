 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВенедиктова о назначении Пискуна: Самое ценное, что есть у человека, - это опыт

Венедиктова о назначении Пискуна: Самое ценное, что есть у человека, - это опыт


фото: УНІАН
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что взяла бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в свои советники из-за его опыта

Об этом руководительница Офиса генерального прокурора заявила в Facebook.

"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И, когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы, - он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов", - сказала она.

Венедиктова намекнула, что Пискун работал генпрокурором не у президента, а на государство, и не надо его путать с политиками.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

  • Ранее стало известно, что Венедиктова назначила Пискуна своим советником . 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать