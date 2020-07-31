Венедиктова о назначении Пискуна: Самое ценное, что есть у человека, - это опыт

31 июля, 2020, 07:13

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что взяла бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в свои советники из-за его опыта

Об этом руководительница Офиса генерального прокурора заявила в Facebook.

"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И, когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы, - он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов", - сказала она.

Венедиктова намекнула, что Пискун работал генпрокурором не у президента, а на государство, и не надо его путать с политиками.

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