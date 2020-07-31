Венедиктова о назначении Пискуна: Самое ценное, что есть у человека, - это опыт
Об этом руководительница Офиса генерального прокурора заявила в Facebook.
"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И, когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы, - он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов", - сказала она.
Венедиктова намекнула, что Пискун работал генпрокурором не у президента, а на государство, и не надо его путать с политиками.
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- Ранее стало известно, что Венедиктова назначила Пискуна своим советником . 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
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