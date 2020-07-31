Великобритания усилит карантин: введен масочный режим в помещениях

31 июля, 2020, 18:39

Правительство Великобритании приняло решение об отсрочке ослабления карантина на 14 дней, а также введении с 8 августа обязательного масочного режима во всех публичных помещениях

Об этом сообщает Sky News.

"Запланированная отмена ограничений в связи с эпидемией коронавируса в Англии отсрочена минимум на ближайшие несколько недель, а защитные маски станут обязательными во всех общедоступных помещениях с 8 августа", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил во время брифинга, что решение о "торможении процесса" (отмені ограничений, - ред.) принято из-за роста количества случаев заболевания коронавирусной болезнью и "с целью держать вирус под контролем".

В свою очередь руководитель медицинской службы Англии Крис Витти предупредил, что страна "вероятно достигла предела того, что мы можем открыть в смысле дальнейшего открытия общества".

Правительство Великобритании с этой субботы планировал открыть казино, залы боулинга и катки, но теперь не сделает этого как минимум до 15 августа. Кроме того, художественные выступления в закрытых помещениях не будут разрешены, как и свадебные церемонии с посещаемостью до 30 человек.

Глава британского правительства также объявил, что правила ношения масок будут расширены, с 8 августа маски станут обязательными во всех общественных помещениях, в частности: музеях, галереях, кинотеатрах и местах религиозных собраний.

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