ВАКС еще на два месяца отстранил голову Черновицкого облсовета от должности

31 июля, 2020, 12:12

Высший антикоррупционный суд продлил еще на 2 месяца отстранение от должности главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

"30 июля 2020 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и еще на два месяца продлил отстранение от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности главы Черновицкого областного совета, который подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Срок отстранения - до 29 сентября 2020 года ", - говорится в сообщении.

Следственный судья ВАКС также продолжил процессуальные обязанности, возложенные на голову Черновицкого облсовета - прибывать по каждой требованием к детективу, прокурору и суду; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со вторым подозреваемым по делу и определенными в постановлении свидетелями; сдать на хранение в Управление ГМС в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу, до 28 сентября включительно.

Главу Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна подозревают в вымогательстве $ 400 тыс. и получении $ 180 тыс. взятки от местного предпринимателя за содействие в передаче в долгосрочную аренду и возможность дальнейшей приватизации бальнеологического санатория "Брусника".

Ранее ВАКС выбрал Мунтяну меру пресечения в виде залога в размере 10005520 грн. 18 февраля залог внесена на счет Высшего антикоррупционного суда.

Глава Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на 2 МЕСЯЦА 30 июля 2020 Высший антикоррупционный суд ... Posted by Специализированная антикоррупционная прокуратура on Friday, 31 July 2020

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