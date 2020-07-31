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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС мужчина пытался поджечь поле, его задержала Нацгвардия

В зоне ООС мужчина пытался поджечь поле, его задержала Нацгвардия

В зоне операции Объединенных сил мужчину задержали при попытке поджечь поле

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Нацгвардейцы увидели возле поля человека, который на разных участках поля поджигал солому. Его задержали. Военнослужащие сразу вызвали наряд полиции.

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