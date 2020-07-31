В зоне ООС мужчина пытался поджечь поле, его задержала Нацгвардия
31 июля, 2020, 15:51
В зоне операции Объединенных сил мужчину задержали при попытке поджечь поле
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Нацгвардейцы увидели возле поля человека, который на разных участках поля поджигал солому. Его задержали. Военнослужащие сразу вызвали наряд полиции.
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