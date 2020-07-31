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Espreso.tvОбществоВ Индии за день коронавирусом заразились более 55 тыс. человек

В Индии за день коронавирусом заразились более 55 тыс. человек

В Индии зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых больных коронавирусом

За минувшие сутки заразились более 55 000 человек, сообщает India TV news .

Индия демонстрирует рекордные показатели заболеваемости COVID-19 уже второй день. Накануне суточный прирост больных составил 52,2 тысячи. Ранее самый большой скачок числа инфицированных был зафиксирован 27 июля - 49900.

За сутки умерло 783 человека. Общее количество летальных случаев в стране достигло 38 800.

В лидерах по количеству зараженных - штаты Махараштра (411,7 тысяч больных) и Тамилнад (239,9 тысяч больных), а также национальный столичный округ Дели (134,4 тысячи больных).

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Общее число зараженных с начала пандемии в Индии составляет 1643000 человек.

Всего в мире коронавирусом заразились 17496047 человек. Среди антилидеров по инфицированию - США, Бразилия, Индия и Россия.

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