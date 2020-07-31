В США на выборах впервые можно будет проголосовать на украинском языке

31 июля, 2020, 22:27

На выборах-2020 в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Возможность проголосовать украинцы получили избиратели в округе Кук штата Иллинойс, в который входит город Чикаго с пригородами. Соответствующее решение приняла администрация округа.

Украинский язык будет доступен на всех этапах на выборах всех уровней: президентских, местных и выборах в Конгресс.

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать. Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

Кроме украинского избирательный процесс также сделают доступным на 12 разных языках, в том числе польском и русском. По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении, поскольку это дает им доступ к людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.

"Если абсолютно весь процесс перевести на украинский - скажем, программы кандидатов, если объяснить, кто избирается, какие функции будет этот человек выполнять, какие функции предусматривает эта должность, то люди будут выбирать более вдумчиво и осознанно. Следовательно будут больше заинтересованы в выборах - ведь когда ты понимаешь, что для тебя сделали шаг навстречу и перешли на твой родной язык, это вызывает и благодарность, и интерес к этому процессу", - пояснила Мила Луговая.

Перевод сделают сертифицированные фирмы, после чего его проверят украинские активисты.

"Каждое слово очень важно, некоторые слова имеют двойные значения. И если человек, проголосовал, а затем обратится и скажет, что он это слово неправильно понял, соответственно бюллетень и голос этого человека могут быть признаны недействительными", - сказала Мила Луговая.

Округ Кук в штате Иллинойс - первый в США, который добавил украинский язык в избирательный процесс. В Чикаго проживает более 46 тыс. украинцев.

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