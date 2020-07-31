В штаб-квартире НАТО обсудили привлечение Украины к формированию стратегической концепции НАТО, - Стефанишина

31 июля, 2020, 23:11

Представители Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО обсудили перспективы привлечения Украины к формированию стратегической концепции НАТО-2030

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает "Европейская правда" .

"Мы с господином Столтенбергом и другими коллегами в штаб-квартире НАТО обсудили важность привлечения Украины к аналитическому процессу, который станет основой для формирования стратегической концепции НАТО-2030", - скаазала Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что участие Украины значительно усилит евроатлантическую безопасность.

"Украина является той силой, которая может существенно усилить евроатлантическую безопасность благодаря своему практическому опыту, уже имеющимся возможностям в сфере безопасности и обороны, готовности к трансформации и партнерству в регионах вне собственных границ", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер также отметила, что Украине важно эффективно выполнять годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, приближающие Украину к членству в Альянсе.

Напомним, ранее Стефанишина заявила, что Украина и НАТО стремятся возобновить работу указанной комиссии на министерском уровне.

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