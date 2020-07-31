В России пригрозили поставками оружия на Донбасс в ответ на военную помощь США Украине

31 июля, 2020, 12:02

Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $ 300 млн в год на военную помощь Украине

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает российский Интерфакс.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - ДНР и ЛНР. В таких условиях мы тоже имеем право поставлять оружие в эти республики официально", - сказал Калашников.

По словам российского депутата, если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, то России ничего не останется, кроме как "защитить людей с другой стороны", если не войсками, то "хотя бы поставками оружия".

Напомним, сегодня в Сенат США внесли законопроект, который предусматривает ежегодное выделение в $ 300 млн в качестве военной помощи Украине .