В России пригрозили поставками оружия на Донбасс в ответ на военную помощь США Украине
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает российский Интерфакс.
"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - ДНР и ЛНР. В таких условиях мы тоже имеем право поставлять оружие в эти республики официально", - сказал Калашников.
По словам российского депутата, если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, то России ничего не останется, кроме как "защитить людей с другой стороны", если не войсками, то "хотя бы поставками оружия".
Напомним, сегодня в Сенат США внесли законопроект, который предусматривает ежегодное выделение в $ 300 млн в качестве военной помощи Украине .
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