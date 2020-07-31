В Полтаве полицейский и следователь ГБР требовали $ 80 000

31 июля, 2020, 10:32

Правоохранители задержали следователя Госбюро расследований, оперуполномоченного полиции и их сообщника, которые, по информации следствия, требовали $ 80 тыс. от гражданина за давление на следователей Нацполиции

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Таким образом вводили в заблуждение, сообщив, что часть из указанной суммы якобы должны были передать руководству ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских", - говорится в сообщении.

30 июля следователя теруправления ГБР, оперуполномоченного Полтавского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции и гражданское лицо задержали после получения ими части денег в сумме $ 40 тыс.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в мошенничестве и получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 и УК Украины) и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

80000 долларов США якобы за влияние на руководство ГБР - задержан следователь ГБР и работника Нацполиции На основании ... Posted by Государственное бюро расследований on Thursday, 30 July 2020

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