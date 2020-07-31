 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Полтаве полицейский и следователь ГБР требовали $ 80 000

В Полтаве полицейский и следователь ГБР требовали $ 80 000

Правоохранители задержали следователя Госбюро расследований, оперуполномоченного полиции и их сообщника, которые, по информации следствия, требовали $ 80 тыс. от гражданина за давление на следователей Нацполиции

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Таким образом вводили в заблуждение, сообщив, что часть из указанной суммы якобы должны были передать руководству ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских", - говорится в сообщении.

30 июля следователя теруправления ГБР, оперуполномоченного Полтавского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции и гражданское лицо задержали после получения ими части денег в сумме $ 40 тыс.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в мошенничестве и получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 и УК Украины) и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

80000 долларов США якобы за влияние на руководство ГБР - задержан следователь ГБР и работника Нацполиции На основании ...

Posted by Государственное бюро расследований on Thursday, 30 July 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать