В Польше украли и обезглавили скульптуру советского маршала Рокоссовского

31 июля, 2020, 10:29

Из мемориального кладбища в польском городе Легница неизвестные украли и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского

Об этом сообщает издание Fakty.lca.pl.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Скульптура была частью экспозиции Музея меди, расположенного под открытым небом на кладбище Советской Армии.

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После похищения полиция обнаружила фигуру маршала на одной из городских улиц без головы. Полиция продолжает поиски подозреваемых и голову памятника.