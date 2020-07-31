В Польше украли и обезглавили скульптуру советского маршала Рокоссовского
31 июля, 2020, 10:29
Из мемориального кладбища в польском городе Легница неизвестные украли и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского
Об этом сообщает издание Fakty.lca.pl.
Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Скульптура была частью экспозиции Музея меди, расположенного под открытым небом на кладбище Советской Армии.
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После похищения полиция обнаружила фигуру маршала на одной из городских улиц без головы. Полиция продолжает поиски подозреваемых и голову памятника.
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