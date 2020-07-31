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Espreso.tvОбществоВ Париже международный арбитраж отказал россиянам в ходатайстве, пока Укрэнерго не обнародует исковое заявление за активы в Крыму

В Париже международный арбитраж отказал россиянам в ходатайстве, пока Укрэнерго не обнародует исковое заявление за активы в Крыму


фото: delo.ua
Арбитражный суд в Париже 16 июля начал рассмотрение дела по незаконному захвату Российской Федерацией инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории АР Крым

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Производство по делу ведется в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Согласно ему состав Суда был определен 27 марта 2020 года. В него вошли Председатель арбитр - достопочтенный судья Лоуренс Коллинз; назначенный НЭК "Укрэнерго" арбитр - Д. Брайан Кинг; и назначенный РФ арбитр - Габриэль Боттини. Местом рассмотрения дела определен город Париж.

Укрэнерго требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, а именно - за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих Укрэнерго. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

"По состоянию на сегодня арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как НЭК "Укрэнерго" подаст в суд свое развернутую исковое заявление. Процессуальный календарь для остального арбитража будет установлен после того, как суд примет решение о необходимости разделения дела на этапы", - отметили в пресс-службе компании.

Как отметил член правления НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, стоимость активов, по которым подан иск, будет установлена после проведения оценки.

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