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Espreso.tvОбществоВ Одесской области пройдут антитеррористические учения, - СБУ

В Одесской области пройдут антитеррористические учения, - СБУ

Антитеррористические учения проведут в поселке Сергеевка и селах Шабо, Прибрежное и Беленькое, что в Одесской области, с 3 по 7 августа

Об этом сообщает персс-служба СБУ в Одесской области в Facebook.

"В течение 03-07 августа 2020 координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение", - говорится в сообщении.

Тренировки пройдут на территории юга Одесской области (н.п. Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Служба безопасности Украины призвала жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.

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