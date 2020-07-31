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Espreso.tvСпортВ моей карьере еще такого не было: футболист "Динамо" о первой тренировке с Луческу

В моей карьере еще такого не было: футболист "Динамо" о первой тренировке с Луческу


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд прокомментировал первую тренировку под руководством Мирчи Луческу

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

Полузащитник доволен первой тренировкой с Луческу.

"У нас была очень хорошая и в то же время нелегкая тренировка. Наверное, в моей карьере еще не было такой тяжелой тренировки в первый день после отпуска. Мы провели на поле практически 2 часа. Но все отлично, хоть мы и выглядели немного уставшими, но это очень хорошее чувство", - сказал датчанин.

В прошлом сезоне 23-летний Миккель Дуелунд провел 9 матчей и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 2,4 млн евро.

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