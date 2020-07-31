В моей карьере еще такого не было: футболист "Динамо" о первой тренировке с Луческу
31 июля, 2020, 15:13
Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд прокомментировал первую тренировку под руководством Мирчи Луческу
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
Полузащитник доволен первой тренировкой с Луческу.
"У нас была очень хорошая и в то же время нелегкая тренировка. Наверное, в моей карьере еще не было такой тяжелой тренировки в первый день после отпуска. Мы провели на поле практически 2 часа. Но все отлично, хоть мы и выглядели немного уставшими, но это очень хорошее чувство", - сказал датчанин.
В прошлом сезоне 23-летний Миккель Дуелунд провел 9 матчей и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 2,4 млн евро.
- 30 июля Мирча Луческу сообщил, что в его тренерский штаб войдут Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Диего Лонго.
- Игорь Суркис заявил, что надеется, что Мирча Луческу выведет киевский клуб на новый уровень.
- Алексей Михайличенко будет работать спортивным директором киевского клуба.
- Мирча Луческу заявил, что у киевлян хороший подбор игроков и он не будет ничего радикально менять в киевской команде.
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