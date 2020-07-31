В Киеве обнаружили 110 новых случаев заражения COVID-19 в сутки, среди них - четверо медиков
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .
"Еще у 110 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко.
Заболели 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет, 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 3 девочки - от 5 до 12 лет и 4 мальчиков от 16 дней до 17 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 2941 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, Деснянском - 16, Днепровском районе - 11 случаев.
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