В Киев на лечение эвакуировали трех военных

31 июля, 2020, 17:04

Раненый и двое больных военнослужащих лечились в Харькове, где медики их стабилизировали

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .

"Военно-транспортным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 "Вита" один раненый и двое больных военнослужащих прибыли на военную площадку аэродрома "Борисполь", а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", расположенныйо в городе Киев", - говорится в сообщении.

Сейчас военные проходят диагностику с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.