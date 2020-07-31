В Киев на лечение эвакуировали трех военных
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .
"Военно-транспортным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 "Вита" один раненый и двое больных военнослужащих прибыли на военную площадку аэродрома "Борисполь", а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", расположенныйо в городе Киев", - говорится в сообщении.
Сейчас военные проходят диагностику с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
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