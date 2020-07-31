В Кропивницком коронавирус диагностировали после смерти пациентки
31 июля, 2020, 14:50
За минувшие сутки на Кировоградщине обнаружили один новый случай COVID-19, еще один - диагностировали после смерти пациентки
Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА.
"Умерла 74-летняя кропивничанка от тяжелой ишемической болезни сердца. У женщины посмертно подтвердили инфицирование коронавирусом", - говорится в сообщении.
Болезнь подтвердили также у 67-летней жительницы села Григорьевка Светловодского района.
За сутки в области выздоровели два человека
По состоянию на 31 июля в Кировоградской области коронавирусом заболели уже 703 человека. За все время пандемии выздоровели 632 пациента. 36 - умерли от осложнений.
! На Кировоградщине за минувшие сутки провели 433 ПЦР-исследования на выявление коронавируса. ! Заболевание обнаружили в ...Posted by Кировоградская областная государственная администрация on Thursday, 30 July 2020
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