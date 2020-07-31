В Берлине напали на торговый центр, есть пострадавшие
31 июля, 2020, 17:39
Нападавшие на отделение банка в торговом центре в Берлине распылили газ.
В немецкой столице Берлине произошло нападение на торговый центр Karstadt, в результате инцидента пострадали одиннадцать человек
Об этом сообщает Welt.
Нападавшие на отделение банка в торговом центре в Берлине распылили газ.
Четверо преступников скрылись с места преступления.
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Сейчас полиция ведет операцию по их поиску. Полиция отвергает террористическую версию в связи с нападением.
На месте происшествия работают полиция, спасатели и "скорая".
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