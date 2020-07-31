В Беларуси журналистов затащили в автозак во время прямого эфира. ВИДЕО
31 июля, 2020, 19:13
31 июля на митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Цихановской правоохранители без предупреждения задержали и посадили в автозак оператора и корреспондента Белсата
Задержание состоялось в прямом эфире телеканала " Белсат " во время митинга Светланы Цихановской в городе Молодечно.
"Журналистов "Белсата" Змицер Мицкевича и Дзяниса Дзюбу задержали во время рейда, и сломали им камеру", - сообщили в редакции.
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"Мы видим принималово в прямом эфире. Нас сейчас винтят, общество. И мы поедем в социальном такси", - прокомментировал Змицер Мицкевич собственное задержание.
Видео задержания:
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