В Беларуси журналистов затащили в автозак во время прямого эфира. ВИДЕО

31 июля, 2020, 19:13

31 июля на митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Цихановской правоохранители без предупреждения задержали и посадили в автозак оператора и корреспондента Белсата

Задержание состоялось в прямом эфире телеканала " Белсат " во время митинга Светланы Цихановской в городе Молодечно.

"Журналистов "Белсата" Змицер Мицкевича и Дзяниса Дзюбу задержали во время рейда, и сломали им камеру", - сообщили в редакции.

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"Мы видим принималово в прямом эфире. Нас сейчас винтят, общество. И мы поедем в социальном такси", - прокомментировал Змицер Мицкевич собственное задержание.

Видео задержания:

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