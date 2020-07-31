В аннексированном Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, восемь человек погибли

Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла около 6:40 рядом с городом Белогорск на трассе Таврида, когда водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Также известно, что в микроавтобусе находилось двое детей, они не пострадали. Еще 7 пострадавших доставили в больницу.

Причины ДТП выясняются. Также пока не известно, гражданами какой страны являются погибшие или пострадавшие.