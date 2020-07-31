Украинские туристы не смогут путешествовать в Австрию, несмотря на возобновление авиасообщения - посол
Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на странице в Facebook.
"У меня две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что с 1 августа Австрия отменяет запрет на посадку самолетов из "стран риска", в том числе из Украины. Плохая заключается в том, что похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма", - написал Щерба.
Он отметил, что право въезда имеют граждане, имеющие вид на жительство, летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны и т.д.), а также на срочное лечение.
"Все должны иметь при себе свежий тест на COVID", - подчеркнул посол.
Он добавил, что официальную ноту о новом режиме посольство ожидает завтра.
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