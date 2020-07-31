 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина и Беларусь будут проводить совместную пограничную спецоперацию

Украина и Беларусь будут проводить совместную пограничную спецоперацию

Украина и Беларусь будут проводить совместную пограничную спецоперацию до конца октября

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины .

"В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020"... Нынешние меры продлятся до конца октября", - указано в сообщении.

Отмечается, что спецоперация проводится ежегодно по договоренности пограничных ведомств.

Так, после подготовительного сейчас проходит основной этап операции: проходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице.

"Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация", - говорится в сообщении.

На уровне пограничных отрядов происходит регулярный обмен информацией.

Кроме того, вчера пограничники Беларуси сообщили ГПСУ об усилении пограничного режима на общем участке границы. В частности, белорусские пограничники принимают дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.

Напомним, вчера Украина и Беларусь договорились об усилении пограничного режима , чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать