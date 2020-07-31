У Путина ждут, что задержанных в Беларуси "вагнеровцев" скоро отпустят
Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.
"Мы надеемся и даже уверены, что в ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", - заявил Песков.
Он сказал, что "безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений", поэтому они "надеются, что в ближайшее время этот инцидент будет выяснен их белорусскими союзниками и граждан отпустят".
"Они не имели с собой ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", - добавил Песков.
По словам пресс-секретаря, Беларусь до сих пор не представила информации, обосновывающей задержание граждан России в соседней стране.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", пока их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
- Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" "работали на коммерческую фирму в Беларуси", но были в стране проездом.
- А представитель Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.
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