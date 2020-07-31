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Espreso.tvОбществоУ Путина ждут, что задержанных в Беларуси "вагнеровцев" скоро отпустят

У Путина ждут, что задержанных в Беларуси "вагнеровцев" скоро отпустят

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Беларуси российских бойцов подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании "Вагнера" в ближайшее время отпустят на свободу

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

"Мы надеемся и даже уверены, что в ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", - заявил Песков.

Он сказал, что "безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений", поэтому они "надеются, что в ближайшее время этот инцидент будет выяснен их белорусскими союзниками и граждан отпустят".

"Они не имели с собой ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря, Беларусь до сих пор не представила информации, обосновывающей задержание граждан России в соседней стране.

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  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
  • На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", пока их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
  • Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" "работали на коммерческую фирму в Беларуси", но были в стране проездом.
  • А представитель Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.

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