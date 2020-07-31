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Espreso.tvМирУ бразильского президента Болсонару, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили грибок

У бразильского президента Болсонару, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили грибок


фото: reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в начале июля обнаружил у себя симптомы коронавирусной инфекции, а затем вылечился от нее, сообщил, что после перенесенного COVID-19 в его легких обнаружили грибок

Об этом сообщает DW.

Глава бразильского государства добавил, что накануне почувствовал слабость, после чего сдал все необходимые анализы, и теперь принимает антибиотики.

Отметим, что 7 июля президент Бразилии подтвердил, что у него обнаружен коронавирус. Ранее из-за коронавируса была госпитализирована 80-летняя бабушка его жены Мишель Болсонаро.

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