У бразильского президента Болсонару, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили грибок

Об этом сообщает DW.

Глава бразильского государства добавил, что накануне почувствовал слабость, после чего сдал все необходимые анализы, и теперь принимает антибиотики.

Отметим, что 7 июля президент Бразилии подтвердил, что у него обнаружен коронавирус. Ранее из-за коронавируса была госпитализирована 80-летняя бабушка его жены Мишель Болсонаро.

Напомним, что Болсонару сдал четыре теста, и последние 25 июля показала отрицательный результат .

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