 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила о грозовых дождях и ослаблении жары на выходных

Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозовых дождях и ослаблении жары на выходных

В субботу, 1 августа, в Украине в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди, а в воскресенье возможна сухая погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятны практически повсеместно.

"Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее всего", - отметила синоптик.

Температура воздуха на Юге ожидается завтра + 25 ... + 29 ° C.

На остальной территории Украины +22 ... 26 ° C, на Закарпатье до +28 ° C.

Август в Киев придет со свежестью и сыростью.

В субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха прибьет недавнюю жару до + 22 ... + 23 ° C.

"В воскресенье более вероятна сухая погода, однако более свежая", - отметила Диденко.

По ее словам, потепление начнется во вторник, 4 августа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать