Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозовых дождях и ослаблении жары на выходных
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятны практически повсеместно.
"Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее всего", - отметила синоптик.
Температура воздуха на Юге ожидается завтра + 25 ... + 29 ° C.
На остальной территории Украины +22 ... 26 ° C, на Закарпатье до +28 ° C.
Август в Киев придет со свежестью и сыростью.
В субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха прибьет недавнюю жару до + 22 ... + 23 ° C.
"В воскресенье более вероятна сухая погода, однако более свежая", - отметила Диденко.
По ее словам, потепление начнется во вторник, 4 августа.
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