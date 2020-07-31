Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозовых дождях и ослаблении жары на выходных

31 июля, 2020, 12:43

В субботу, 1 августа, в Украине в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди, а в воскресенье возможна сухая погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятны практически повсеместно.

"Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее всего", - отметила синоптик.

Температура воздуха на Юге ожидается завтра + 25 ... + 29 ° C.

На остальной территории Украины +22 ... 26 ° C, на Закарпатье до +28 ° C.

Август в Киев придет со свежестью и сыростью.

В субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха прибьет недавнюю жару до + 22 ... + 23 ° C.

"В воскресенье более вероятна сухая погода, однако более свежая", - отметила Диденко.

По ее словам, потепление начнется во вторник, 4 августа.

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