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Espreso.tvОбществоСтроительство "Северного потока - 2" можно будет возобновить в начале августа, - Датское энергетическое агентство

Строительство "Северного потока - 2" можно будет возобновить в начале августа, - Датское энергетическое агентство

Строительство российского газопровода "Северный поток - 2" можно будет возобновить 3 августа 2020 года

В этот день заканчивается срок подачи апелляции на решение Датского энергетического агентства (DEA) о том, что строить газопровод можно с помощью судов с якорями, сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на DEA.

"Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного действия о прекращении, если совет не примет иного решения", - цитирует российское агентство заявление DEA.

Ранее DEA внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока - 2" в датских водах. В частности, компании теперь разрешено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Однако строительство "Северного потока 2" нельзя возобновить до 3 августа, когда истекает срок обжалования обновленного разрешения DEA.

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Таким образом, суда могут работать на неоконченном участке газопровода на юго-восток от острова Борнхольм.

23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.

Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате пообещал, что США сделают все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода.

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