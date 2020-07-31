СТРАНА.UA опубликовала интервью с патриархом Варфоломеем, но у клирика отрицают какое-либо общение со СМИ в указанное время

31 июля, 2020, 20:38

Издание "Страна.ua" опубликовало интервью с вселенским патриархом Варфоломеем, но пресс-служба патриархата отметила, что он не общался со СМИ в указанное время

Об этом заявили в пресс-служба патриархата.

На сайте "Страна" вышло 28 июля интервью с Варфорломеем.

"Отец Томосу" рассказал "Стране", что думает о превращении Святой Софии в мечеть, об обвинении в заговоре против Эрдогана, о Филарете и ПЦУ... "Стране" удалось встретиться с Варфоломеем в минувшие выходные, во время его поездки на остров Бозджаада в Эгейском море", - говорится в материале.

Сегодня пресс-служба опровергла разговор Варфоломея с изданием.

"По случаю публикации сайта CTPAHA. UA 28 июля 2020 года, согласно которому Святейший Вселенский Патриарх господин Варфоломей, как сообщается, во время своего недавнего визита в Тенедос (греческое название острова Бозджадда, - ред.) дал интервью этому веб-сайту" , - говорится в сообщении.

Вселенский патриархат заявляет следующее:

"Патриарх во время пребывания в Тенедосе не давал интервью и не отвечал в виде заявлений или короткого комментария на вопросы этого или других СМИ", - сказали у Варфоломея.