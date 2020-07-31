Степанов: В Украине зафиксирован антирекорд по госпитализации инфицированных коронавирусом

31 июля, 2020, 12:13

За прошедшие сутки в больницы с COVID-19 госпитализировано 261 человека

Об этом во время онлайн-брифинга 31 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"Были госпитализированы 261 человека - к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации", - сказал Степанов.

По состоянию на утро 31 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1090 человек .

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