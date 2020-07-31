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Espreso.tvОбществоСтепанов: В Украине зафиксирован антирекорд по госпитализации инфицированных коронавирусом

Степанов: В Украине зафиксирован антирекорд по госпитализации инфицированных коронавирусом


фото: tsn
За прошедшие сутки в больницы с COVID-19 госпитализировано 261 человека

Об этом во время онлайн-брифинга 31 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"Были госпитализированы 261 человека - к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации", - сказал Степанов.

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