Шутил о Кучме и пригласил в Киев: Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой
31 июля, 2020, 16:15
Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ по Донбассу Леонид Кучма дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевий
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на программу, которая есть на Youtube-канале "Россия 24".
Примерно 20 минут в эфире канала "Россия 1" Кравчук шутил о своем предшественнике Кучме и спорил кто начал войну.
Он также рассказывал о своей миссии в Трехсторонней контактной группе, а также о диалоге с "ДНР" и "ЛНР" и прекращении огня. Он пригласил Скабееву в Киев.
- Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
- 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней группе.
- Новоназначенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о готовности к компромиссам на переговорах в вопросах "управления ситуацией".
- Особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.
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