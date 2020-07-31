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Espreso.tvОбществоШутил о Кучме и пригласил в Киев: Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой

Шутил о Кучме и пригласил в Киев: Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ по Донбассу Леонид Кучма дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевий

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на программу, которая есть на Youtube-канале "Россия 24".

Примерно 20 минут в эфире канала "Россия 1" Кравчук шутил о своем предшественнике Кучме и спорил кто начал войну.

Он также рассказывал о своей миссии в Трехсторонней контактной группе, а также о диалоге с "ДНР" и "ЛНР" и прекращении огня. Он пригласил Скабееву в Киев.

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