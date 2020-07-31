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Espreso.tvЭкономикаСейшельские острова закрыли границы для украинцев из-за COVID-19 - Кулеба

Сейшельские острова закрыли границы для украинцев из-за COVID-19 - Кулеба

По словам Кулебы, Сейшельские острова закрыли границы для украинцев из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV .

"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах", - сказал Кулеба.

Министр также напомнил, что вчера Болгария приняла решение о предоставлении упрощенного въезда для граждан Украины еще на месяц.

В то же время, по словам Кулебы, самые популярные среди украинцев направления путешествий остаются неизменными.

"Тройка стран, которые пользуются наибольшим вниманием среди наших соотечественников - Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия", - отметил Кулеба.

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