Сейшельские острова закрыли границы для украинцев из-за COVID-19 - Кулеба
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV .
"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах", - сказал Кулеба.
Министр также напомнил, что вчера Болгария приняла решение о предоставлении упрощенного въезда для граждан Украины еще на месяц.
В то же время, по словам Кулебы, самые популярные среди украинцев направления путешествий остаются неизменными.
"Тройка стран, которые пользуются наибольшим вниманием среди наших соотечественников - Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия", - отметил Кулеба.
- Напомним, 30 июля Болгария отменила для украинцев обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 и карантин при въезде в страну.
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