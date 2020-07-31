С первым премьером независимой Украины Витольд Фокин ведутся переговоры о членстве в ТКГ, - Кравчук
Об этом новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
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"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине - Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", - заявил первый президент Украины.
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При этом Кравчук добавил, что участники украинской делегации планируют собраться 3 августа.
- Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.
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