Россия усилила контроль на границе с Беларусью: записывают паспортные данные и номер телефона
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .
"Стянуты дополнительные силы пограничной службы ФСБ. Огромные очереди на выезд из РФ. Белорусов не выпускают на родину. Требуют оформления. Вносят данные в компьютер и для чего-то записывают мобильный телефон. Затем пропускают", - заявил политолог Юрий Воскресенский.
О проверке паспортов сообщают и дальнобойщики. Водители рассказывают, что сотрудники ФСБ России просят у белорусских граждан также номер мобильного телефона и вносят данные в базу.
В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что получили распоряжение регистрировать данные о перемещении граждан Беларуси в обоих направлениях.
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