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Espreso.tvОбществоРоссия усилила контроль на границе с Беларусью: записывают паспортные данные и номер телефона

Россия усилила контроль на границе с Беларусью: записывают паспортные данные и номер телефона

Водителей на границе между Беларусью и РФ заставляют проходить паспортный контроль

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .

"Стянуты дополнительные силы пограничной службы ФСБ. Огромные очереди на выезд из РФ. Белорусов не выпускают на родину. Требуют оформления. Вносят данные в компьютер и для чего-то записывают мобильный телефон. Затем пропускают", - заявил политолог Юрий Воскресенский.

О проверке паспортов сообщают и дальнобойщики. Водители рассказывают, что сотрудники ФСБ России просят у белорусских граждан также номер мобильного телефона и вносят данные в базу.

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что получили распоряжение регистрировать данные о перемещении граждан Беларуси в обоих направлениях.

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