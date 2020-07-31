РФ осенью начнет войну в Черном море с вероятностью в 70% - координатор Морской экспертной платформы

31 июля, 2020, 19:27

В конце сентября или в октябре вероятность начала военных действий со стороны России в Черном море составляет 70-80%

Об этом заявил главный редактор "БлекСиНьюз" (BlackSeaNews), координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, передает Укринформ.

"Мы оцениваем вероятность войны в этом году на Черном море около 70-80%, во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов", - отметил Клименко.

В частности, речь идет о концентрации военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ 2020" и местных выборах в Украине.

"Октябрь - это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, а эти местные громады у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина", - считает Клименко.

В то же время он отметил, что стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы обратиться к США и НАТО с просьбой "прикрыть" Украину на несколько лет в этом регионе пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО и создан ракетный щит страны.

"Надо создавать немедленно Военно-морскую миссию или ЕС, или НАТО, или ЕС + НАТО + Украина + Грузия, и чтоб эта патрульная миссия патрулировала бы Черное море по основным путям от Босфора до Одессы, от Босфора до Батуми. Присутствие там натовского флага будет сдерживать дальнейшую российскую агрессию", - отметил эксперт ..