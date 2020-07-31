Работы "солнечных" детей из Львова победили в британском конкурсе
Об этом сообщают на сайте Британского совета в Украине, передает "Еспресо.Захид".
Инклюзивное ателье победило со своим проектом "Солнечная мастерская", где создают картины дети с синдромом Дауна и аутизмом. Организовать инклюзивную художественную школу для детей решились основательницы ателье для людей с инвалидностью Ярина Янчак и Ирина Ляховенко. Проект был номинирован ОО Tech Start-up School.
"В соревнованиях участвовало 108 проектов, и мы стали лучшими. Мы выиграли во всех номинациях. Теперь есть возможность презентовать Львов, Украину за рубежом в Лондоне, - делится впечатлениями соучредитель инклюзивного ателье Ярина Янчак. - С такой поддержкой - это как порция кислорода, появились силы, еще новые идеи ".
Поэтому, девушки получили денежное вознаграждение 2000 фунтов для реализации и совершенствования собственного дела. Теперь "Солнечная мастерская" единственная из Украины будет бороться в следующем этапе за обучение в Лондоне.
Lady Di Atelier - первое украинское инклюзивное ателье, которое обеспечивает равные условия труда для людей с инвалидностью. Художницы рисуют картины, которые становятся принтами для оригинальных шарфов и платков. Более 800 эксклюзивных работ уже продали. В ближайшее время планируют открыть шоу-рум для детей с синдромом Дауна.
Фото: Ярина Янчак
- Напомним, "Солнечная" мастерская, где свои таланты демонстрируют дети с синдромом Дауна и аутизмом, работает во Львове больше месяца. За этот небольшой промежуток времени с наставницей рисуют уже 20 детей. Мастерская активно развивается.
- Creative Spark Big Idea Challenge - это международный конкурс видео-питч, в котором принимают участие студенты из университетов-участников программы Британского Совета Creative Spark и молодые предприниматели. Эта программа поддерживает создание партнерств между украинскими и британскими университетами, которые реализуют совместные программы по обучению предпринимательству. Конкурс видео питч Big Idea Challenge поощряет молодых людей из стран-участниц программы разработать инновационный "стартап" и рассказать об этом миру.
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