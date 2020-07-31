"Укрзализныця" с августа восстановит соцвыплаты работникам и отменит четырехдневную рабочую неделю

31 июля, 2020, 11:06

"Укрзализныця" с августа возобновит социальные выплаты и отменит четырехдневную рабочую неделю для некоторых категорий работников

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"С 1 августа 2020 года Укрзализныця восстанавливает все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором, которые до этого были отсрочены во времени в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей ", - говорится в сообщении.

По словам и. о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, компания получила возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для работников благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов и восстановлению пассажирских перевозок.

Так, отмечается, что работники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени.

По информации компании, социальные выплаты, которые ранее были отсрочены, будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.

Напомним, с июля "Укрзализныця" перевела на четырехдневную рабочую график часть работников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb