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Espreso.tvЭкономика"Укрзализныця" с августа восстановит соцвыплаты работникам и отменит четырехдневную рабочую неделю

"Укрзализныця" с августа восстановит соцвыплаты работникам и отменит четырехдневную рабочую неделю


фото: reuters
"Укрзализныця" с августа возобновит социальные выплаты и отменит четырехдневную рабочую неделю для некоторых категорий работников

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"С 1 августа 2020 года Укрзализныця восстанавливает все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором, которые до этого были отсрочены во времени в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей ", - говорится в сообщении.

По словам и. о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, компания получила возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для работников благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов и восстановлению пассажирских перевозок.

Так, отмечается, что работники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени.

По информации компании, социальные выплаты, которые ранее были отсрочены, будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.

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