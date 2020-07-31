"Укрзализныця" с августа восстановит соцвыплаты работникам и отменит четырехдневную рабочую неделю
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"С 1 августа 2020 года Укрзализныця восстанавливает все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором, которые до этого были отсрочены во времени в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей ", - говорится в сообщении.
По словам и. о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, компания получила возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для работников благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов и восстановлению пассажирских перевозок.
Так, отмечается, что работники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени.
По информации компании, социальные выплаты, которые ранее были отсрочены, будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.
- Напомним, с июля "Укрзализныця" перевела на четырехдневную рабочую график часть работников.
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