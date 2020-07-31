"Спекулятивная трактовка событий": в ОПУ отрицают, что кортеж Зеленского систематически нарушает ПДД
31 июля, 2020, 19:03
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отрицают, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения
Об этом в комментарий Украинской правде сообщили в ОПУ.
"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", - говорится в сообщении.
В ОПУ отмечают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.
"Никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может", - отметили в офисе Зеленского.
- Напомним, журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором в течение двух месяцев фиксировали, что кортеж президента Владимира Зеленского нарушает правила дорожного движения
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