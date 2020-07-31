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Espreso.tvОбщество"Спекулятивная трактовка событий": в ОПУ отрицают, что кортеж Зеленского систематически нарушает ПДД

"Спекулятивная трактовка событий": в ОПУ отрицают, что кортеж Зеленского систематически нарушает ПДД

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отрицают, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения

Об этом в комментарий Украинской правде сообщили в ОПУ.

"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", - говорится в сообщении.

В ОПУ отмечают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

"Никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может", - отметили в офисе Зеленского.

  • Напомним, журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором в течение двух месяцев фиксировали, что кортеж президента Владимира Зеленского нарушает правила дорожного движения

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