"Спекулятивная трактовка событий": в ОПУ отрицают, что кортеж Зеленского систематически нарушает ПДД

31 июля, 2020, 19:03

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отрицают, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения

Об этом в комментарий Украинской правде сообщили в ОПУ.

"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", - говорится в сообщении.

В ОПУ отмечают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

"Никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может", - отметили в офисе Зеленского.

Напомним, журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором в течение двух месяцев фиксировали, что кортеж президента Владимира Зеленского нарушает правила дорожного движения

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb