"Одиозная трактовка и не выдерживает критики": МИД РФ отреагировал на задержание "вагнеровцев" в Беларуси
Как сообщает пресс-служба российского МИД, "одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики". В МИД вновь заявили, что считают всех боевиков своими гражданами - то есть не признают украинское гражданство некоторых из них. Российская сторона придерживается версии, что боевики направлялись в турецкий Стамбул через Минск и имели все необходимые документы.
"Попытка представить произошедшее как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера ".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", пока их разыскивают . Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается о обучение под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
- Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил , что наемники ЧВК "Вагнера" "работали на коммерческую фирму в Беларуси", но были в стране проездом.
- А представитель Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.
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