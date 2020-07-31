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Espreso.tvОбщество"Одиозная трактовка и не выдерживает критики": МИД РФ отреагировал на задержание "вагнеровцев" в Беларуси

"Одиозная трактовка и не выдерживает критики": МИД РФ отреагировал на задержание "вагнеровцев" в Беларуси


фото: rfe
Министерство иностранных дел России назвало задержание более 30 боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси безосновательным

Как сообщает пресс-служба российского МИД, "одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики". В МИД вновь заявили, что считают всех боевиков своими гражданами - то есть не признают украинское гражданство некоторых из них. Российская сторона придерживается версии, что боевики направлялись в турецкий Стамбул через Минск и имели все необходимые документы.

"Попытка представить произошедшее как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера ".
  • Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
  • Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
  • Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
  • На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", пока их разыскивают . Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается о обучение под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
  • Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил , что наемники ЧВК "Вагнера" "работали на коммерческую фирму в Беларуси", но были в стране проездом.
  • А представитель Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.

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