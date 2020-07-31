"Одиозная трактовка и не выдерживает критики": МИД РФ отреагировал на задержание "вагнеровцев" в Беларуси

31 июля, 2020, 11:35

Министерство иностранных дел России назвало задержание более 30 боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси безосновательным

Как сообщает пресс-служба российского МИД, "одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики". В МИД вновь заявили, что считают всех боевиков своими гражданами - то есть не признают украинское гражданство некоторых из них. Российская сторона придерживается версии, что боевики направлялись в турецкий Стамбул через Минск и имели все необходимые документы.

"Попытка представить произошедшее как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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